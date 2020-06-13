حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

شرحت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية اليوم السبت.





وأشارت المصادر إلى إرتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق البراجيل في القادم من محور 26 يوليو باتجاه القومية.





وكذلك ظهور كثافات مرورية متوسطة بمخرج الطريق الزراعي في القادم من المرج.





كما يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق السلام في القادم من مؤسسة الزكاة بإتجاه القاهرة الجديدة.





فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي، كثافات مرورية مرتفعة من مناطق الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس.





ويشهد طريق الإسكندرية الزراعي كثافات مرورية مرتفعة أسفل الطريق الدائري باتجاه شبرا الخيمة.





وتظهر كثافات مرورية متوسطة على محور 26 يوليو بالاتجاهين أعلى مناطق كرداسة.





فيما تستقر الحركة المرورية على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي.





بينما تشهد طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم، والكريمات الصحراوي الشرقي وأسيوط الغربي سيولة مرورية تامة.



