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حوادث

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
انتهت الأجهزة الأمنية من رفع حطام حادث الطريق الدائري بالبساتين، وتسيير الحركة المرورية.

ورصد صدى البلد آثار حطام السيارات بعد اصطدام 3 سيارات ملاكي بالسيارة النقل وتهشمهم تماما.

فيما انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والطريق الدائري إلي موقع إنقلاب سيارة نقل واصطدام 3 سيارات ملاكي بها على الطريق الدائري.

ووجّه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بسرعة رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالطوب السن، واصطدام 3 سيارات بها، في الاتجاه القادم من المعادي إلى المنيب ووجود كثافات مرورية مرتفعة.

جار رفع حطام الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور.
3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل
3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل
3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل
3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل
3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل
3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل
3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل
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