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حوادث

كفالة 1000 جنيه عن كل محضر.. إخلاء سبيل عبد الناصر زيدان في ٥٠ بلاغا من مرتضي منصور

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أخلت نيابة الهرم، سبيل الاعلامي عبد الناصر زيدان بكفالة ٥٠ الف جنيه عقب التحقيق معه في بلاغات قدمها ضده المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك. 

وقررت النيابة اخلاء سبيل زيدان بكفالة الف جنيه عن كل محضر والتي وصلت إلي ما يقرب من ٥٠ محضرا، ووجهت له اتهامات أغلبها السب والقذف.


وكانت كشفت مصادر ان نيابة الهرم تجري تحقيقات موسعة مع الاعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان في عشرات البلاغ المقدمة ضده من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. 

وأشارت المصادر الي ان زيدان علم من محاميه بتقديم بلاغات ضد في النيابة فتوجه من تلقاء نفسه الي سراي النيابة للمثول والادلاء باقواله في تلك البلاغات ومازالت التحقيقات مستمرة. 

وتقدم مرتضى منصور بما يقرب من ٥٠ بلاغا ضد عبد الناصر زيدان متهما فيها اياه بالسب والقذف بعد نشر عدة مقاطع فيديو علي صفحته الشخصية تتحدث حول سياسات نادي الزمالك ورئيسه. 
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