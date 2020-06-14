لمد منحة العمالة 3 أشهر .. اقتصادية النواب تطالب بالاستعانة بقاعدة بيانات التموين

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن مد منحة العمالة الغير منتظمة 3 أشهر جدد، إضافة الى مضاعفة بطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه وادراجها فى الموازنة الجديدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.









وأكد "الجوهري" لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تستعين الدولة بقاعدة البيانات الموجودة بوزارة التموين بالتنسيق بينها وبين القوى العاملة لاستخلاص العمالة غير المنتظمة وتقديم لهم الدعم من مضاعفة بطاقات التموين لـ100 وتجديد المنحة الخاصة بهم.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة القوى العاملة ضعيفة وتحتاج الى تحديث والاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التموين سيكون له مردود ايجابى فى تغطية جميع العاملين غير المنتظمين.





وكان ذلك بعد أن قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح لرئيس الوزراء لمد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جديدة، إضافة الى مضاعفة البطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه باستثناء الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك لتأثير جائحة فيروس كورونا عليهم.



