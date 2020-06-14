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برلمان

لمد منحة العمالة 3 أشهر .. اقتصادية النواب تطالب بالاستعانة بقاعدة بيانات التموين

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:01 ص
تجديد منحة العمالة
تجديد منحة العمالة غير المنتظمة
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حسن رضوان
أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن مد منحة العمالة الغير منتظمة 3 أشهر جدد، إضافة الى مضاعفة بطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه وادراجها فى الموازنة الجديدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.


وأكد "الجوهري" لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تستعين الدولة بقاعدة البيانات الموجودة بوزارة التموين بالتنسيق بينها وبين القوى العاملة لاستخلاص العمالة غير المنتظمة وتقديم لهم الدعم من مضاعفة بطاقات التموين لـ100 وتجديد المنحة الخاصة بهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة القوى العاملة ضعيفة وتحتاج الى تحديث والاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التموين سيكون له مردود ايجابى فى تغطية جميع العاملين غير المنتظمين.

وكان ذلك بعد أن قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح لرئيس الوزراء لمد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جديدة، إضافة الى مضاعفة البطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه باستثناء الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك لتأثير جائحة فيروس كورونا عليهم.

وأكد "عمر" لـ"صدى البلد"، أن لجنة الخطة بالبرلمان استجابة لهذا المقترح وقامت بدراجة ليكون توصية جديدة فى التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة 2020/2021، بشأن ضرورة تدبير اعتمادات لتغطية احتياجات العمالة غير المنتظمة الشهرية لوجود فئات مستحقة تعتمد على العمل اليومى.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه التوصية سيتم عرضها خلال الجلسة العامة القادمة موافقة البرلمان عليها وبعد ذلك يستلزم الحكومة بتطبيقها نظرًا لاستمرار جائحة كورونا، لافتًا الى ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة التموين لاستخدام قاعدة البيانات الخاصة بها من اجل ايصال الدعم الى مستحقيه باستثناء أصحاب المعاشات والموظفين.

وتابع النائب حديثة:" أن قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التموين تم مراجعتها مسبقا ومكتملة ويجب استخدامها فهناك عدد من المستحقين لم يصل إليهم منحة العمالة الغير منتظمة بسبب قاعدة البيانات الخاصة بوزارة القوى العاملة".
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مقترح | توصية برلمانية بمضاعفة بطاقات التموين وتجديد منحة العمالة غير المنتظمة

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