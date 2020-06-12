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برلمان

مقترح | توصية برلمانية بمضاعفة بطاقات التموين وتجديد منحة العمالة غير المنتظمة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:09 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
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حسن رضوان
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح لرئيس الوزراء لمد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جديدة، إضافة الى مضاعفة البطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه باستثناء الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك لتأثير جائحة فيروس كورونا عليهم.


وأكد "عمر" لـ"صدى البلد"، أن لجنة الخطة بالبرلمان استجابة لهذا المقترح وقامت بدراجة ليكون توصية جديدة فى التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة 2020/2021، بشأن ضرورة تدبير اعتمادات لتغطية احتياجات العمالة غير المنتظمة الشهرية لوجود فئات مستحقة تعتمد على العمل اليومى.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه التوصية سيتم عرضها خلال الجلسة العامة القادمة موافقة البرلمان عليها وبعد ذلك يستلزم الحكومة بتطبيقها نظرًا لاستمرار جائحة كورونا، لافتًا الى ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة التموين لاستخدام قاعدة البيانات الخاصة بها من اجل ايصال الدعم الى مستحقيه باستثناء أصحاب المعاشات والموظفين.

وتابع النائب حديثة:" أن قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التموين تم مراجعتها مسبقا ومكتملة ويجب استخدامها فهناك عدد من المستحقين لم يصل إليهم منحة العمالة الغير منتظمة بسبب قاعدة البيانات الخاصة بوزارة القوى العاملة".

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