بكري: دعاية انتخابات البرلمان هذا العام ستكون مختلفة بسبب فيروس كورونا





وتابع بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،"أن المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة بدأوا التحرك على الأرض.





ونوه بكري إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب تجتمع يوم الأحد المقبل من أجل قانون تقسيم الدوائر.





وأشار الإعلامي مصطفي بكري إلى أنه لا يمكن إعادة إنتاج حزب وطني جديد والمعارضة ضرورية للحياة السياسية وما حدث في انتخابات 2010 لن يتكرر .





وأكد بكري أن الرئيس السيسي يؤمن بالرأي والرأي الآخر ويدعو المصريين للتكاتف في خندق واحد لمواجهة التحديات.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدعاية الإنتخابية هذا العام ستكون مختلفة بسبب فيروس كورونا.