AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بكري: دعاية انتخابات البرلمان هذا العام ستكون مختلفة بسبب فيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:46 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
Advertisements
أسامة علي
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدعاية الإنتخابية هذا العام ستكون مختلفة بسبب فيروس كورونا.  

وتابع بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،"أن المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة بدأوا التحرك على الأرض. 

 ونوه بكري إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب تجتمع يوم الأحد المقبل من أجل قانون تقسيم الدوائر.  

وأشار الإعلامي مصطفي بكري إلى أنه لا يمكن إعادة إنتاج حزب وطني جديد والمعارضة ضرورية للحياة السياسية وما حدث في انتخابات 2010 لن يتكرر.

وأكد بكري أن الرئيس السيسي يؤمن بالرأي والرأي الآخر ويدعو المصريين للتكاتف في خندق واحد لمواجهة التحديات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان الأردني: دعم مصر في ملف سد النهضة واجب وطني.. فيديو

ترشيحاتنا

هبقي راضي.. رضوى الشربيني تنشر صورتها على هيئة رجل | شاهد

حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

19 عرضا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا: الطفح الجلدي واحد منها.. فيديو

نتائجه مبشرة 80%.. جامعة أكسفورد تتوصل للقاح كورونا | تفاصيل

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

بدون كيماويات.. 4 حيل طبيعية للتخلص من آلام المفاصل فى أقل وقت

الثانوية العامة في زمن كورونا.. لايف كوتش تتطوع بجلسات مجانية لتأهيل الطلبة.. شاهد