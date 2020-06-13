فضيحة جديدة في مسلسل عمرو واكد.. ممثلة الأفلام الإباحية تسيء للإسلام

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة بعد عرض الحلقات الأولى للجزء الثاني من مسلسل «رامي» للممثل الأمريكي من أصل مصري

ويتطرق الشيخ خالد، في الحوار إلى ما عرف بـ "فتوى إرضاع الكبير"، فيما تحدثت ميا خليفة في المسلسل بأن الدول الإسلامية تتابع الأفلام الإباحية أكثر من أي دولة أخرى، ما أشعل الغضب حول المسلسل، من قبل رواد السوشيال ميديا.

يأتي ذلك بعدما استنكر عدد كبير من النشطاء على السوشيال ميديا، ظهور الفنان عمرو واكد، مع ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني - ميا خليفة، في مسلسل يتحدث عن المسلمين والعرب في أمريكا بشكل سيئ، ويضعهم في صورة شهوانيين يبحثون عن المتعة الجنسية، وجني الأموال بأي طريقة.





وتداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا المصريين، تريلر المسلسل، وظهر فيه عمرو واكد في إحدى اللقطات، وأيضًا ظهرت ميا خليفة، ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني.