بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

نشرت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة، ميا خليفة (أمريكية من أصل لبناني)، صورة لها مع الفنان الشهير رامي يوسف (من أصل مصري)، بمناسبة بدء عرض أولى حلقات الجزء الثاني لمسلسل «رامي» الذي تشارك في بطولته «ميا».





يدي ترتجفان من كتابة هذا أنا متوترة للغاية ومتحمسة لإطلاق رامي الموسم الثاني .. أريد أن أشكر رامي على هذه الفرصة الخيالية، وعلى كونك لطيفًا جدًا». وعلقت ميا خليفة ، على صورتها مع رامي يوسف، قائلة: «









وتابعت ميا خليفة: « لن أنسى هذا أبدًا، وسأكون دائمًا ممتنة لك ، ليس فقط للسماح لي بالتسكع في كل يوم ، ولكن لجعل هذا العرض في المقام الأول. أنا عاجزة عن الكلام.













يأتي ذلك بعدما استنكر عدد كبير من النشطاء على السوشيال ميديا، ظهور الفنان عمرو واكد، مع ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني - ميا خليفة، في مسلسل يتحدث عن المسلمين والعرب في أمريكا بشكل سيئ، ويضعه في صورة شهوانيين يبحثون عن المتعة الجنسية، وجني الأموال بأي طريقة.









وتداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا المصريين، تريلر المسلسل، وظهر فيه عمرو واكد في إحدى اللقطات، وأيضًا ظهرت ميا خليفة، ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني.



