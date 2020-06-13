ذبح الفلاح ليس انتحارا.. دلائل على تورط شخص آخر فى مذبحة الإسماعيلية









تبين أن الفلاح توفي نتيجة 4 طعنات في البطن، وأخرى في الرقبة، وذبح ما يزيد عن نصفها . قالت مصادر أمنية بمحافظة الاسماعيلية ، أنه بمعاينة مكان واقعة مذبحة الإسماعيلية ،





وأرجعت المصادر أن شخصا آخر هو ما فعل الجريمة الشنعاء وتمكن من فصل نصف رأسه عن جسده ، حيث عثر على جثته أمام منزله.





كما عثر في مكان الحادث على الزوجة والأطفال في الدور الأول وأمام المنزل مطعونين، فيما كانت زوجة شقيقه في الدور الثاني بمفردها، مما يثبت وجود شبهة جنائية في الحادثة.





وأكدت شهود العيان، أن الفلاح المتوفي، كان يجلس قبل الحادث بساعات من أسرته أمام منزله، وحالته طبيعية، ولم يكن هناك أي مشاكل.





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تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد ورود إخطار من العميد ياسر ياسين مأمور مركز القنطرة غرب عن ورود بلاغ بشروع أب في قتل زوجته وطفلتيه وزوجة اخيه.





وتبين طعن نجلتيه طعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعدة والأمعاء، وحالتهم غير مستقرة ومتواجدين في العناية المركزة.





وطعن زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين وقطع في الأمعاء للزوجة، ومازالت في العناية المركزة، كما عثر علي جثته في مكان الحادث، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.