AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ذبح الفلاح ليس انتحارا.. دلائل على تورط شخص آخر فى مذبحة الإسماعيلية

السبت 13/يونيو/2020 - 07:06 م
جريمة قتل - ارشيفية
جريمة قتل - ارشيفية
Advertisements
إنجي هيبة


قالت مصادر أمنية بمحافظة الاسماعيلية، أنه بمعاينة  مكان واقعة مذبحة الإسماعيلية ، تبين أن الفلاح توفي نتيجة 4 طعنات في البطن، وأخرى في الرقبة، وذبح ما يزيد عن نصفها .

وأرجعت المصادر أن شخصا آخر هو ما فعل الجريمة الشنعاء وتمكن من فصل نصف رأسه عن جسده ، حيث عثر على جثته أمام منزله.

كما عثر في مكان الحادث على الزوجة والأطفال في الدور الأول وأمام المنزل مطعونين، فيما كانت زوجة شقيقه في الدور الثاني بمفردها، مما يثبت وجود شبهة جنائية في الحادثة.

وأكدت  شهود العيان، أن الفلاح المتوفي، كان يجلس قبل الحادث بساعات من أسرته أمام منزله، وحالته طبيعية، ولم يكن هناك أي مشاكل.

اقرأ أيضا:

تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد ورود إخطار من العميد ياسر ياسين مأمور مركز القنطرة غرب عن ورود بلاغ بشروع أب في قتل زوجته وطفلتيه وزوجة اخيه.

وتبين طعن نجلتيه طعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعدة والأمعاء، وحالتهم غير مستقرة ومتواجدين في العناية المركزة.

وطعن زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين وقطع في الأمعاء للزوجة، ومازالت في العناية المركزة، كما عثر علي جثته في مكان الحادث، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتحار مزارع بعد محاولته قتل زوجته وأطفاله بالقنطرة غرب

المجني عليهن حوامل.. انتحار مزارع بعد طعنه زوجته وأطفاله وزوجة أخيه بسلاح أبيض

الأب يعاني من مرض نفسي .. كشف غموض مجزرة الإسماعيلية

مذبحة في الإسماعيلية.. فلاح يمزق زوجته الحامل وأطفاله وينتحر| التفاصيل الكاملة

فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة لـ مذبحة الإسماعيلية

اخبار الحوادث.. كشف غموض مذبحة الإسماعيلية.. التقرير الطبي لـ مقتل موظف ماسبيرو بمنشأة ناصر.. ومزق جسد زوجته وأضرم النيران فى جثتها لشكه في سلوكها

ترشيحاتنا

حلا شيحة فى مرمى العنصرية بعد نشرها صورة مع مربية كينية.. تفاصيل

إنجاز سعودي جديد.. بحث علمي لأبناء المملكة تعتمد عليه منظمة الصحة العالمية حول كورونا

أكثر المحافظات وأقلها فى الإصابة بفيروس كورونا بمصر.. أستاذ صحة عامة يوضح

السبت المقبل.. الأعلى للجامعات يحسم آليات إجراء امتحانات الترم الثاني للفرق النهائية

أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره صورة برفقة والدته وزوجته

بالكمامة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صالون التجميل.. شاهد.. نوال الزغبي تستعرض جمالها

بإطلالة بسيطة.. شاهد ماغي بو غصن في أحدث ظهور

قبل الإقدام على الطلاق .. أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك