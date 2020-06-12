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حوادث

مذبحة في الإسماعيلية.. فلاح يمزق زوجته الحامل وأطفاله وينتحر| التفاصيل الكاملة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:19 م
جريمة
جريمة
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انجي هيبة
تستأنف مباحث الإسماعيلية تحرياتها لليوم الثاني على التوالي، حول واقعة طعن مزارع لأفراد أسرته ثم نفسه بمركز ومدينة القنطرة غرب، كما تنتظر النيابة العامة إفاقة المجني عليهم واستردادهم لكامل وعيهم لسماع أقوالهم بشأن الواقعة المؤسفة.

صرخات واستغاثات، أصابت الجميع بالهلع .. اسرعوا للمنزل المنبعث منه الصوت وفكسروا الأبواب ليفاجأوا بهول المشهد.

دماء متناثرة على الأرض والأثاث.. استغاثات من آلام الطعنات .. أحشاء خارج البطون وأحدهم جثة مذبوحة وملقاة على الأرض مشهد لا يتحمله بشر، هرول الجيزان إلى اتصالات الشرطة، وأبلغوها بهول المشهد.

هنا في عزبة المهندس إسماعيل القرقاوي بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، أقدم مزارع على الانتحار بعد طعن طفلتيه وزوجته وزوجة أخيه الحوامل.

يتبين أن المزارع طعن  زوجته الحامل عدة طعنات نافذة في البطن حتى الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة حيث ترقد الآن في العناية المركزة. 

لم تأخذه شفقة أو رحمة وبدون تفكير، أقدم علي طعن طفلتيه، عدة  طعنات نافذة  مع سبق الإصرار والترصد، في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعدة والأمعاء، وحالتهم غير مستقرة ومتواجدين في العناية المركزة.

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وطعن زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين وقطع في الأمعاء للزوجة، ومازالت في العناية المركزة، ثم انتحر بذبح نفسه في الرقبة، مما تسبب في وفاته في الحال، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت مصادر أمنية بمحافظة الإسماعيلية  لصدي البلد، غموض الحادث، بإصابة الأب المنتحر بمرض نفسي أفقده صوابه.

وأكدت الأم  والتي وصلت  مستشفى الإسماعيلية العام، وهي في كامل وعيها، أن زوجها طعنها هي طفلتيها وزوجة شقيقة، ثم انتحر، مؤكدة أنه يعاني من مرض نفسي.

تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد ورود إخطار من العميد ياسر ياسين مأمور مركز القنطرة غرب عن ورود بلاغ بشروع أب في قتل زوجته وطفلتيه.

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الجاني "م.ا.ا" وشهرته "حمادة"، 35 سنة، فلاح من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاوي بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، شرع في قتل زوجته الحامل في الشهر الخامس، وطفلتيه "تسنيم" 6 سنوات، و"جنا" 4 سنوات، وزوجة شقيقه الحامل في الشهر السادس، بطعنهم بسلاح أبيض، ثم ذبح نفسه وانتحر.
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