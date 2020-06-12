مذبحة في الإسماعيلية.. فلاح يمزق زوجته الحامل وأطفاله وينتحر| التفاصيل الكاملة

صرخات واستغاثات، أصابت الجميع بالهلع .. اسرعوا للمنزل المنبعث منه الصوت وفكسروا الأبواب ليفاجأوا بهول المشهد.





دماء متناثرة على الأرض والأثاث.. استغاثات من آلام الطعنات .. أحشاء خارج البطون وأحدهم جثة مذبوحة وملقاة على الأرض مشهد لا يتحمله بشر، هرول الجيزان إلى اتصالات الشرطة، وأبلغوها بهول المشهد.





هنا في عزبة المهندس إسماعيل القرقاوي بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، أقدم مزارع على الانتحار بعد طعن طفلتيه وزوجته وزوجة أخيه الحوامل.





يتبين أن المزارع طعن زوجته الحامل عدة طعنات نافذة في البطن حتى الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة حيث ترقد الآن في العناية المركزة.





لم تأخذه شفقة أو رحمة وبدون تفكير، أقدم علي طعن طفلتيه، عدة طعنات نافذة مع سبق الإصرار والترصد، في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعدة والأمعاء، وحالتهم غير مستقرة ومتواجدين في العناية المركزة.





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وطعن زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين وقطع في الأمعاء للزوجة، ومازالت في العناية المركزة، ثم انتحر بذبح نفسه في الرقبة، مما تسبب في وفاته في الحال، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.