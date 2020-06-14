استبعاد الأحزاب الصغيرة.. علي عبدالعال ينتقد نظام القائمة النسبية في الانتخابات

خاطب النائب محمد عطا سليم، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان قائلا: كنت أوافق على مواصلة مناقشات الموازنة ، كنت أريد التمهل في قوانين الانتخابات، الجميع يريد قانونا توافقيا، لصالح الشعب كله.





وتابع: وجهة نظري أن يكون هناك حياة حزبية وسياسية سليمة، ولو تم بناؤها على أشخاص، فسوف تتوقف الأمور على وجوده، ولكن المطلوب هو كيان سياسي كامل، مؤيدا القائمة النسبية، لأنها تضمن المشاركة وكل فئة سيكون أمامها فرصة للمشاركة.





واستطرد: نريد قوانين تضمن الاستمرارية لكافة الأجيال، وألا يتم إعداد قانون لفئة معينة.









وعقب عبد العال قائلا: الجميع يتحدث عن القائمة النسبية، ولا يتحدثون عن سلبياتها، فالأحزاب الصغيرة كلها يتم استبعادها، وتلك القائمة تؤدي دائما وأبدا إلى مشاكل في الاستقرار السياسي للدولة.





واستطرد: قائمة 50-50، فيها 25% للسيدات، واعتقد أن الـ 50% للفردي، كافية للأحزاب والمستقلين، وهؤلاء عليهم ان يشكلوا قائمة، وأتوقع أن يكون هناك 3 و 4 قوائم يتم التنافس بينها في الانتخابات.