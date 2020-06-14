تناول السم ولم يحدث له شيء .. الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد أبسخيرون القليني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بتذكار استشهاد القديس ابسخيرون الجندي القليني، الذي كان من جند أريانا والي أنصنا.









وحسب كتاب السينكسار الذى يدون كافة الأعياد والأحداث والمناسبات الكنسية فإن القديس الجليل أبسخيرون الجندي الذي من قلين، كان من جند أريانا والي أنصنا، ولما صدرت أوامر دقلديانوس بعبادة الأوثان برز هذا القديس في وسط الجمع مبينا ضلال الملك فقبضوا عليه وأودعوه السجن، وعذبه الوالي بمختلف العذابات ولكن الرب كان يقويه ويصبره ويشفيه من جراحاته.





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واستحضر الوالي ساحرا فقدم للقديس سما، فتناوله القديس ورسم عليه علامة الصليب وشربه فلم يحدث له أي آذى، فتعجب الساحر وآمن بإله القديس أبسخيرون فقطع الوالي رأسه ونال إكليل الشهادة.





وصلى نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي ، يشاركه نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق صلوات إقامة ١٤ راهبة لدير القديس الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي من بين طالبات الرهبنة بالدير.



