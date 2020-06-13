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أخبار البلد

الأنبا رافائيل لقداسة البابا تواضروس: شايل جبل وماشى على حبل

السبت 13/يونيو/2020 - 12:50 م
الأنبا رافائيل والبابا
الأنبا رافائيل والبابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قدم نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة السكرتير السابق للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد السيامة الأسقفية الثالث والعشرون.

وقال أسقف عام  كنائس وسط القاهرة – عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - لقد شاءت العناية الإلهية، أن تتم سيامتنا في يوم واحد هو ١٥ يونيو ١٩٩٧، مع حبيبيْنا أصحاب النيافة الأنبا سوريال، والأنبا غبريال.

وتابع قائلا موجها كلامه لقداسة البابا تواضروس الثاني ، ثم من فيض محبة الله لكنيسته المقدسة، شاء فأقامكم عليها قائدًا حكيمًا، عاملًا بروحه القدوس الذي فيكم، في أصعب فترات التاريخ التي يمر بها العالم، ومصرنا الغالية، وكنيستنا المقدسة.

وأضاف فتم فيكم القول (شايل جبل وماشي على حبل)، نثق أن الله يزيدكم بالنعمة والحكمة؛ لتحفظ الأمانة المقدسة إلى أن تصل بالكنيسة إلى بر الأمان، وسط هذه الزوابع، التي لا يمكن أن تنال من قوة، وشموخ، ووحدة الكنيسة، بنعمة المسيح التي فيكم، واختتم كلماته بقوله "ابنكم الخاضع دومًا رافائيل".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قد أصدرت بيانا ليلة امس، لاستنكار ما وصفته بتطاول إحدى المجلات القومية، - في إشارة الي مجلة رزواليوسف - دون أن تسميها، على الكنيسة الوطنية.

وكان العدد الجديد من مجلة رزواليوسف الأسبوعية وضع صورة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، بجوار مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وأسفلها عنوان "الجهل المقدس"، وقد ساوت المجلة بين الطرفين في أمور تتعلق باثارة الفتنة.

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