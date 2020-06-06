الأنبا رافائيل في عشية العنصرة: يا روح الله القدوس أنهض نفوسنا للصلاة والتسبيح والفرح





أقرأ أيضا ..





وتابع قائلا، نرجوك أيها الروح المعين، لا تحزن بسبب خطايانا، ولا تنطفئ، بل اقتدنا للنهوض من الكسل، والتواني، واملأ قلوبنا حنينًا للأبد، والملكوت، والحياة السمائية المتسامية.





وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غد الأحد بعيد العنصرة أو ما يطلق عليه عيد الخمسين وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام حسب رواية سفر أعمال الرسل.



