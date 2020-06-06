الأنبا رافائيل في عشية العنصرة: يا روح الله القدوس أنهض نفوسنا للصلاة والتسبيح والفرح

نشر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس في عشية العنصرة، تأملا في هذه المناسبة الكنسية الهامة والتى تحتفل بها الكنيسة بعد مرور 50 يوما من قيامة السيد المسيح.
وقال نيافة الأنبا رافائيل عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "يا روح الله القدوس الناري، تفضل إضرم نارك فينا، ألهبنا بحرارة الحب الإلهي، حفّز قلوبنا للتوبة، أنهض نفوسنا للصلاة، والتسبيح، والفرح بالمسيد المسيح.
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وتابع قائلا، نرجوك أيها الروح المعين، لا تحزن بسبب خطايانا، ولا تنطفئ، بل اقتدنا للنهوض من الكسل، والتواني، واملأ قلوبنا حنينًا للأبد، والملكوت، والحياة السمائية المتسامية.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غد الأحد بعيد العنصرة أو ما يطلق عليه عيد الخمسين وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام حسب رواية سفر أعمال الرسل.
وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق أنه من المقرر إقامة قداس عيد العنصرة بحضور 6 أفراد فقط في كل كنيسة مع اتباع كافة الاجراءات الوقائية، وذلك وفقا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني للوقاية من فيروس كورونا، فيما تقام في المساء صلاة السجدة والتى تسبق صوم الأباء الرسل مباشرة.