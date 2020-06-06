AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا رافائيل في عشية العنصرة: يا روح الله القدوس أنهض نفوسنا للصلاة والتسبيح والفرح

السبت 06/يونيو/2020 - 11:27 م
نيافة الأنبا رافائيل
نيافة الأنبا رافائيل
Advertisements
سامح سلام
نشر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس في عشية العنصرة، تأملا في هذه المناسبة الكنسية الهامة والتى تحتفل بها الكنيسة بعد مرور 50 يوما من قيامة السيد المسيح.

وقال نيافة الأنبا رافائيل عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "يا روح الله القدوس الناري، تفضل إضرم نارك فينا، ألهبنا بحرارة الحب الإلهي، حفّز قلوبنا للتوبة، أنهض نفوسنا للصلاة، والتسبيح، والفرح بالمسيد المسيح.


أقرأ أيضا ..

وتابع قائلا، نرجوك أيها الروح المعين، لا تحزن بسبب خطايانا، ولا تنطفئ، بل اقتدنا للنهوض من الكسل، والتواني، واملأ قلوبنا حنينًا للأبد، والملكوت، والحياة السمائية المتسامية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غد الأحد بعيد العنصرة أو ما يطلق عليه عيد الخمسين وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام حسب رواية سفر أعمال الرسل.

وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق أنه من المقرر إقامة قداس عيد العنصرة بحضور 6 أفراد فقط في كل كنيسة مع اتباع كافة الاجراءات الوقائية، وذلك وفقا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني للوقاية من فيروس كورونا،  فيما تقام في المساء صلاة السجدة والتى تسبق صوم الأباء الرسل مباشرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا رافائيل: شعب الكنيسة ممنوع من التجمعات وليس من الصلاة

الأنبا يوليوس يصلى قداس "سبت لعازر" من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

بطريرك الكاثوليك يعزى البابا تواضروس في رحيل الأنبا رويس

الكنيسة الأرثوذكسية تودع نيافة الأنبا رويس بعد صراع مع المرض عن 81 عاما.. لقب بـ"ملاك المجمع المقدس" واتسم بالهدوء والوجه البشوش

بدون حضور شعبي..البابا تواضروس يرأس قداس عيد الصعود المجيد

المركز الإعلامي يطرح عظة البابا تواضروس في عيد الصعود عبر الـ"ساوند كلاود"

ترشيحاتنا

بإطلالة صيفية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار على البحر

إصابة مدرب فريق شباب الأهلي بفيروس كورونا

الحبس 3 سنوات لسائق نقل دهس ربة منزل وأبناءها في الشروق

أخبار الزمالك | مرتضى يتفوق على الخطيب.. ومصير بن شرقي وأوناجم.. وإتمام الصفقة المنتظرة

لا يحتاج مسحة للتأكيد.. استشاري: مصاب كورونا بأعراض خفيفة لا ينقل العدوى بعد مرور 10 أيام .. فيديو

لا داعى للقلق.. عميد معهد القلب السابق يقدم روشتة لتجنب الإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لعلاج الشعر الجاف

فستان مكشوف.. كنزى عمرو دياب بإطلالة جذابة على إنستجرام.. شاهد

بملابس كلاسيكية.. وعد السعودية تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد