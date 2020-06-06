البابا تواضروس يلقي عظة الأحد على الفضائيات المصرية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي يذيعها عددٌ من القنوات الفضائية.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات الفضائية المصرية يوم الأحد ٢٩ مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.
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وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق اليوم أنه من المقرر أن يتم بث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعنوان "معا بنفس واحدة" .
وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن بث حلقات "معا بنفس واحدة" سيبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل ويستمر طوال فترة صوم الرسل وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الساعة الثامنة صباحًا.
وأضاف أنه من المقرر أن تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة Me sat بينما تعرضها قناة CTV في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا). أما قناة أغابي فتعرضها في التاسعة مساءً.
ونوه إلى ان كل حلقة تتضمن قراءة اصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال "معا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بهدف التعرف على الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.