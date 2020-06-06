البابا تواضروس يلقي عظة الأحد على الفضائيات المصرية







كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات الفضائية المصرية يوم الأحد ٢٩ مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.





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وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق اليوم أنه من المقرر أن يتم بث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعنوان "معا بنفس واحدة" .





وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن بث حلقات "معا بنفس واحدة" سيبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل ويستمر طوال فترة صوم الرسل وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الساعة الثامنة صباحًا.









ونوه إلى ان كل حلقة تتضمن قراءة اصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال "معا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بهدف التعرف على الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.