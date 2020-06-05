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أخبار البلد

أسقف الشباب: الإنسان مستقيم القلب يفرح بعمل الله في حياته

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:47 م
نيافة الأنبا موسى
نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب
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سامح سلام
قال نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه في رسائل الفرح التى يتناولها نقف أمام آية "يفرح الصديق بالرب ويحتمى به ويبتهج كل المستقيمي القلوب"، لافتا إلى أن الإنسان الصديق يفرح بالرب فهو لا يفرح بنفسه ولا بالعطايا ولكنه يفرح بعمل الله في حياته.

وأضاف نيافة الأنبا موسى - في كلمة له بعنوان "رسالة فرح" تم بثها عبر الصفحة الرسمية لأسقفية الشباب - إن الإنسان الصديق يحتمى في الله، وأن الفرح عندما يكون في الرب تكون الحماية منه أيضا، وأن الإنسان المستقيم القلب حتما سيبتهج بالله ويفرح، وأن مشاعر الفرح تكون في كافة مشاعره ومن خلال التعاملات مع الناس.

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وتابع أسقف الشباب قائلا ، إن مشاعر الفرح تنطلق خارج الأعماق وتنصبغ على كلامه وضحكاته ويكون دائما مبتهج ومبهج، وأن مستقيمي القلوب يشعرون بفرح حقيقي داخل النفس أيضا، طالبا من الله أن يمنح الجميع حياة الفرح في كل وقت.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بتذكار وصول جسد القديس أبيفانيوس إلى جزيرة قبرص في عام 403 ميلادية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم أمس الخميس، ١٠٠٠ قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المستجد، وفي ذلك في مستشفيات العزل بعدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.

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