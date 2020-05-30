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أخبار البلد

الأنبا موسى لخدام أسقفية الشباب: لولاكم ما استطعنا أن نقوم بأى شيء

السبت 30/مايو/2020 - 12:38 م
نيافة الأنبا موسى
نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب
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سامح سلام
قدم نيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشكر لجميع الأحباء الذين عبروا عن مشاعرهم بكل محبة وأمانة، بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس أسقفية الشباب.

وقال الأنبا موسى - عبر حسابه الخاصة على موقع تويتر - إنه لولا نيافة الأنبا رافائيل والأباء كهنة أسقفية الشباب وجميع الأباء الكهنة في مصر والمهجر وكل أمناء وأمينات الخدمة والخدام والخادمات وكل الشباب لما استطعنا أن نقوم بأى شئ.

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وتابع نيافة الأنبا موسى قائلا، لقد حاولنا أن نتبنى استراتيجية الشركة كما تعلمنا من الأباء الرسل، وكانت هى السبب في توافد الكثيرين للخدمة معا ومعنا، إن الله هو العامل فينا جميعا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة، ألف شكر لكم جميعا، الرب يعوضكم خيرا.

وتأسست أسقفية الشباب عام 1980 بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، الذي رأي ضرورة تخصيـص أســقف لشباب الأقباط وبراعم الكنيسة القبطية، وسيم الأنبا موسى أسقفا عاما للشباب في ٢٥ مايو من نفس العام.

نيافة الأسقف العام الأنبا موسى ولد في  30 نوفمبر عام 1938م في محافظة أسيوط، وأسمه قبل الأسقفية هو إميل عزيز جرجس، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة بجامعة عين شمس، وعمل طبيبا لمدة عامً واحدً عام 1962م، ثم بدأت الكنيسة تشغل قلبة فذهب إلى الدير وترهب بدير البراموس بمنطقة وادى النطرون عام 1975، ثم رّسم أسقفًا عام 1978.

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