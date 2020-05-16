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أخبار البلد

أسقفية الشباب تبدأ محاضرات تاريخ الكنيسة "أون لاين"

السبت 16/مايو/2020 - 08:37 م
نيافة الأنبا موسى
نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب
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سامح سلام
انطلقت في أسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات العروض التقديمية التي أعدها الدارسون بالمستوى الرابع من الكورسات المتخصصة، بطريقة online ، وتواصل الدارسون مع لجنة التقييم مباشرة، كما بدأت الأسقفية اليوم online كورس تاريخ الكنيسة وفقًا للجدول المعلن عنه مسبقًا.

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وزار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، دير القديس مقاريوس الكبير ( أبو مقار) ببرية شيهيت.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، التقى خلال الزيارة، بمجمع رهبان الدير كما تفقد قداسته كنائس الدير وتبارك من أجساد القديسين الموجودة به.

وأُعلِنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واشترك في المسابقة فيها ما يزيد عن ٤٥٠٠٠ طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة إلى جانب ذوي القدرات الخاصة و المكفوفين والوافدين.

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