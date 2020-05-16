أسقفية الشباب تبدأ محاضرات تاريخ الكنيسة "أون لاين"

انطلقت في أسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات العروض التقديمية التي أعدها الدارسون بالمستوى الرابع من الكورسات المتخصصة، بطريقة

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، وتواصل الدارسون مع لجنة التقييم مباشرة، كما

بدأت الأسقفية اليوم

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كورس تاريخ الكنيسة وفقًا للجدول المعلن عنه مسبقًا.

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البابا تواضروس: وزارة التعليم تزود الطلاب بقدر وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة



البابا تواضروس يزور دير أبو مقار ويلتقى مجمع الرهبان





وزار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، دير القديس مقاريوس الكبير ( أبو مقار) ببرية شيهيت.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، التقى خلال الزيارة، بمجمع رهبان الدير كما تفقد قداسته كنائس الدير وتبارك من أجساد القديسين الموجودة به.

وأُعلِنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واشترك في المسابقة فيها ما يزيد عن ٤٥٠٠٠ طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة إلى جانب ذوي القدرات الخاصة و المكفوفين والوافدين.