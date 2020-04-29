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تعليم

جامعة القاهرة: إتاحة مقرر التفكير النقدي مسموعًا للطلاب المكفوفين

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:56 م
نسخة من مقرر التفكير
نسخة من مقرر التفكير النقدي
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عبد الله علي
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تحويل كتاب التفكير النقدي المقرر على جميع طلاب الفرقة الدراسية الأولى بكليات الجامعة، إلى كتاب مسموع للطلاب المكفوفين، مضيفًا أن الهدف من المقرر أن يوظف الطلاب مادرسوه في تحليل الأكاذيب والإشاعات التي تنشر خلال هذه الفترة، وتفنيدها للرد عليها على أسس منطقية ونقدية يستفيد فيها من كل مهارات التفكير النقدي. 

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مصر تتعرض لحرب نفسية شرسة من الدول والجماعات الإرهابية، تستخدم فيها كل الأساليب غير الأخلاقية لاستغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، في التقليل من قيمة الجهود التي تبذل والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة مبكرًا، ونشر الشائعات المغرضة بهدف إثارة البلبلة والخوف والقلق فيما يتعلق بهذا المرض، والدعاية الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، عن واقع الحال بالنسبة لعدد الإصابات بالفيروس وعدد الوفيات، ومدى العناية بالمرضى في المستشفيات، وغير ذلك من إشاعات وأكاذيب، تحرص مؤسسات الدولة على تكذيبها أولًا بأول من خلال تقديم المعلومات الموثوقة بها في مختلف وسائل الإعلام المصرية التي أعادت ثقة نو تقدمه والتزامها بالمهنية فيما تقدم.
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