أحاد الصوم الكبير.. كتاب جديد عن أسقفية الشباب

أصدرت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية كتابا بعنوان "أحاد الصوم الكبير" ضمن سلسلة دراسات في العقيدة القبطية الأرثوذكسية.





الكتاب الجديد الصادر عن أسقفية الشباب من تقديم نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، ويؤكد الكتاب أن الصوم المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يعد فرصة ذهبية للسعى نحو السيد المسيح والالتصاق به.





كما يشير الكتاب إلى أن الكنيسة مهيأة بكل مناخها الروحي الجميل وطقسها البديع وألحانها الكنسية الرائعة وقراءاتها عن التوبة والفضيلة.





ويوضح الكتاب الجديد "أحاد الصوم الكبير" أنها فرصة توبة لكل نفس تحب السيد المسيح المسيح وتسعى في إثره، فلنجاهد ألا نضيع هذه الفرصة دون التقاء بالرب يسوع.





يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت أمس الاثنين صوم يونان والذى يستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.





ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.





وكان البابا تواضروس الثاني قد أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.