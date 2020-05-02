محافظة أسيوط: حملات نظافة وتطهير ترع وأعمال رصف طرق بمراكز ساحل سليم والبدارى وأبوتيج

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات النظافة والتجميل مستمرة بقرى ومراكز المحافظة تنفيذا لخطة المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة ورفع جميع تجمعات القمامة وتطهير الترع والمصارف بالتنسيق مع الرى، فضلا عن استكمال أعمال التجميل وتطوير الشوارع والميادين وإظهار الشكل الجمالى للمحافظة، ورفع جميع الإشغالات والمخالفات من شوارع وميادين المحافظة.









ولفت اللواء عصام سعد إلى استمرار الحملات على مدار اليوم واستغلال ساعات الحظر فى القيام بأعمال التجميل ورفع المخلفات ونقلها إلى المحطات الوسيطة، ثم إلى مصنع تدوير المخلفات، فضلا عن استكمال أعمال التطهير بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".









وأضاف محافظ أسيوط أن حملات النظافة اليوم استهدفت تطهير ترع بالتنسيق مع الرى ورفع مخلفات الترعة الفاروقية أمام كوبرى المدينة بمركز ساحل سليم بمشاركة أسامة سحيم، رئيس المركز، كما ترأس محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البدارى، حملة مكبرة لرفع جميع المخلفات وأكوام وتجمعات القمامة بقرى المركز، كما قام أيمن محروس، رئيس حى شرق، بتغيير أعمدة كهرباء بعض الشوارع وتركيب لمبات وكشافات جديدة واستكمال أعمال النظافة وتوزيع صناديق القمامة، كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبنوب برئاسة تاج جلال حملة مكبرة لرفع المخلفات ونواتج تطهير الترع ورفع جميع تجمعات القمامة ونقلها إلى أماكن التجميع تمهيدا لنقلها لمصانع السماد العضوى، كما ترأس يسرى كامل، رئيس مركز ومدينة أبو تيج حملة لتطوير ورصف مدخل الزرابى ونظافة وتجميل قرية النخيلة بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية.





وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.





