40 عاما من الخدمة.. أسقفية الشباب تحتفل بتذكار سيامة الأنبا موسى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين، بالذكرى ال٤٠ لسيامة نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقفا عاما للشباب، وتأسيس الأسقفية في عهد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الكرسى المرقسى.
نيافة الأسقف العام الأنبا موسى ولد في 30 نوفمبر عام 1938م بمحافظة أسيوط، وأسمه قبل الأسقفية هو إميل عزيز جرجس، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة بجامعة عين شمس، وعمل طبيبا لمدة عامً واحدً عام 1962م، ثم بدأت الكنيسة تشغل قلبة فذهب إلى الدير وترهب بدير البراموس بمنطقة وادى النطرون عام 1975، ثم رّسم أسقفًا عام 1978.
الأنبا موسى له بصمة واضحة في إقامة مؤتمرات الشباب القبطي وإبراز هويتهم في بلاد المهجر، وقد ترأس العديد من الندوات التي عبر خلالها عن دور الشباب القبطي في عدد من الدول الأوربية و على رأسها كندا و فرنسا و أمريكا و أستراليا، و حرص على ربط هؤلاء الشباب بوطنهم الأم .
وحرص الأنبا موسى منذ أيامه الأولى لتولى أسقفية الشباب على ربط الشباب داخل وخارج مصر بوطنهم من خلال العديد من الأنشطة التثقفية والتعليمية، إلى جانب الاهتمام بالجانب الروحي في حياة الشباب، فضلا عن الاهتمام بكافة المواهب وتشجيعها، إلى جانب تقديم البرامج المختلفة لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ورفع مهاراتهم في مختلف المجالات.
وتأسست أسقفية الشباب عام 1980 بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، الذي رأي ضرورة تخصيـص أســقف لشباب الأقباط وبراعم الكنيسة القبطية، وسيم الأنبا موسى أسقفا عاما للشباب في ٢٥ مايو من نفس العام.
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نيافة الأسقف العام الأنبا موسى ولد في 30 نوفمبر عام 1938م بمحافظة أسيوط، وأسمه قبل الأسقفية هو إميل عزيز جرجس، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة بجامعة عين شمس، وعمل طبيبا لمدة عامً واحدً عام 1962م، ثم بدأت الكنيسة تشغل قلبة فذهب إلى الدير وترهب بدير البراموس بمنطقة وادى النطرون عام 1975، ثم رّسم أسقفًا عام 1978.
الأنبا موسى له بصمة واضحة في إقامة مؤتمرات الشباب القبطي وإبراز هويتهم في بلاد المهجر، وقد ترأس العديد من الندوات التي عبر خلالها عن دور الشباب القبطي في عدد من الدول الأوربية و على رأسها كندا و فرنسا و أمريكا و أستراليا، و حرص على ربط هؤلاء الشباب بوطنهم الأم .
وحرص الأنبا موسى منذ أيامه الأولى لتولى أسقفية الشباب على ربط الشباب داخل وخارج مصر بوطنهم من خلال العديد من الأنشطة التثقفية والتعليمية، إلى جانب الاهتمام بالجانب الروحي في حياة الشباب، فضلا عن الاهتمام بكافة المواهب وتشجيعها، إلى جانب تقديم البرامج المختلفة لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ورفع مهاراتهم في مختلف المجالات.