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أخبار البلد

الأنبا موسى والأنبا رافائيل يشاركان في لقاء روحي بمطرانية مغاغة والعدوة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:05 م
الأنبا موسى والأنبا
الأنبا موسى والأنبا رافائيل
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كتب – سامح سلام
أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة برئاسة نيافة الأنبا أغاثون أسقف الإيبراشية عن تنظيم لقاء روحي بعنوان "على هذه الصخرة أبني كنيستي".

 يبدأ اللقاء يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة يومين بمشاركة نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ونيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس، ونيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة.


 ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بإقامة القداس الإلهي، وبعدها يلقى نيافة الأنبا أغاثون محاضرة بعنوان "لا خلاص خارج الكنيسة"، فيما يلقى القس يوسف سمير المحاضرة الثانية، ويختتم اليوم بمحاضرة يلقيها نيافة الأنبا رافائيل في الواحدة والنصف ظهرا.


 ويبدأ اليوم الثاني من اللقاء الروحي بإقامة القداس الإلهي، وبعدها يلقى نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب أولى محاضرات اليوم الثاني ، وبعده يلقى القس أنجيلوس توفيق محاضرة أخرى، ويختتم اليوم بمحاضرة للقس بافلي موريس.


 وقدم نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة الشكر للأباء الأساقفة الأجلاء والأباء الكهنة والمكرسات والخدام لجهودهم في تنظيم وإقامة اللقاء الروحي، الذى يستهدف الأباء الكهنة وقطاعات الخدام والخريجين وطلاب الجامعة وشباب مرحلة ثانوي.


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