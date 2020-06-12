عُرف بمحبته للخدمة وأخوة الرب: البابا تواضروس يعزي في رحيل القمص بولا ناشد



قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القمص بولا ناشد كاهن كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي الجديدة.







وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني يلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.











وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القمص بولا ناشد كاهن كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي الجديدة، رقد في الرب أمس بشيخوخة صالحة عن عمر قارب الـ ٧٤ سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لـ ٤٠ سنة.





ولد القمص بولا ناشد في يوم ٢٣ يوليو ١٩٤٦، وسيم كاهنًا في أول يونيو ١٩٧٩، بينما نال رتبة القمصية في نفس عام سيامته، ومن المقرر أن





تقام صلاة تجنيزه غدً السبت بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس









وعرف عن الأب الراحل القمص بولا ناشد أنه كان محبا لخدمة التربية الكنسية والافتقاد ودراسة الكتاب المقدس ، فضلا عن أبوته الحانية التى كان يشعر بها كل من تعامل معه، كما كان محبا للعطاء ومساعدة الفقراء والمساكين والاهتمام بخدمة أخوة الرب.



