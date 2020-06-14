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برلمان

نتائجه لدى البرلمان.. عبدالعال: تنسيقة شباب الأحزاب نظمت عدة جلسات حوار حول قوانين الانتخابات

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:13 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
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فريدة محمد - ماجدة بدوي| عدسة: عمرو سيد
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب أدارت حوارا مجتمعيا حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مع جميع القوي السياسية والأحزاب، وارسلت نتيجته ومضمونه إلي البرلمان، مشيرًا إلي أنه أيضا يتم الاستماع إلي جميع الآراء حول تلك القوانين تحت القبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة الآن لمناقشة قوانين الإنتخابات.

من جانبه أشاد النائب صلاح حسب الله ، بالجهود الكبيرة التى بذلتها لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الحوار المجتمعى الموسع الذى نظمته حول قوانين الإنتخابات.
نتائجه لدى البرلمان.. عبدالعال: تنسيقة شباب الأحزاب نظمت عدة جلسات حوار حول قوانين الانتخابات
نتائجه لدى البرلمان.. عبدالعال: تنسيقة شباب الأحزاب نظمت عدة جلسات حوار حول قوانين الانتخابات
نتائجه لدى البرلمان.. عبدالعال: تنسيقة شباب الأحزاب نظمت عدة جلسات حوار حول قوانين الانتخابات
نتائجه لدى البرلمان.. عبدالعال: تنسيقة شباب الأحزاب نظمت عدة جلسات حوار حول قوانين الانتخابات
نتائجه لدى البرلمان.. عبدالعال: تنسيقة شباب الأحزاب نظمت عدة جلسات حوار حول قوانين الانتخابات
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