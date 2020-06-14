نتائجه لدى البرلمان.. عبدالعال: تنسيقة شباب الأحزاب نظمت عدة جلسات حوار حول قوانين الانتخابات

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب أدارت حوارا مجتمعيا حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مع جميع القوي السياسية والأحزاب، وارسلت نتيجته ومضمونه إلي البرلمان، مشيرًا إلي أنه أيضا يتم الاستماع إلي جميع الآراء حول تلك القوانين تحت القبة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة الآن لمناقشة قوانين الإنتخابات.



