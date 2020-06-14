التعمير والإسكان: فيروس كورونا أظهر قوة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات.. فيديو

قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الإصلاح الاقتصادي يعزز موقف مصر القوى في مواجهة جائحة كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قوي وموثوق فيه عالميًا بدليل حصولنا على شهادة من التمويل العالمي.





وأضاف "غانم"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه لا شك أن القطاع الاقتصادي يُمثل العصب الأساسي والعمود الفقري للاقتصاد المصري ، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية، كما أن لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.





وتابع: "البنوك المصرية كانت من أهم الأدوات التي تم استخدامها والاعتماد عليها خلال الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا المستجد أظهر قدرة الاقتصاد المصري وقوته في مواجهة الأزمات، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت مصر على امتصاص آثار جائحة كورونا.





وأشار إلى أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي يمثلان العصب الأساسي لقوة الاقتصاد المصري، موضحًا أن البنك المركزى بصفته المنظم للبنوك قام بدور فعال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي كانا عاملين مهمين لتخطي أزمة جائحة كورونا والسيطرة عليها حتى الآن.



