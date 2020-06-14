هالة زايد: العلاج ببلازما متعافي كورونا نتائجه جيدة جدا

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل بكل قوتها لمحاربة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة "توفير جميع الأدوية لحالات المخالطين والعزل المنزلي والحالات الحرجة".





وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات متلفزة أذاعتها قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم، الأحد، أنه تم استقبال أكثر من 138 ألف طلب للتبرع بالدم في الحملة الأخيرة، متابعة أنه "الحملة تلقى نجاحا كبيرا، والمواطن يحب التبرع والخير".





وأكدت وزيرة الصحة، أن التبرع بالدم عمل تضامني و"ممكن تتبرع بالدم انهاردة وتحتاج له بكرا".





وفي السياق نفسه، حفزت وزيرة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا المستجد على التبرع ببلازما الدم، مشيرة إلى أن العلاج بـه أظهر نتائج جيدة جدا.



