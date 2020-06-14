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القابضة لمصر للطيران: لا زيادة في أسعار التذاكر.. وتعقيم الطائرات قبل وبعد كل رحلة.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:20 م
رشدي زكريا
رشدي زكريا
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إبراهيم القادري
قال رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الطيران العارض سيكون في جنوب سيناء والبحر الأحمر وهي المناطق الاقل اصابة بفيروس كورونا .

أضاف رشدي زكريا خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة ten، أن الركاب يقومون بتوقيع اقرار انه اذا ظهرت عليك اى اعراض بعد الوصول إلى المطار خلال اسبوع ان يقوم بتبليغنا .

أوضح رشدي زكريا ، أن هناك إجراءات تم تطبيقها في المطارات ومنها الكاميرا الحرارية التي تم تركيبها في صالات الوصول وهي التي تقوم بفحص درجة الحرارة .

وتابع : أن الاختبارات التي تتم في المطار هو اختبار الأجسام المضادة واذا تبين إيجابية علي أى فرد يتم تحويله الي المستشفيات لإجراء كافة التحاليل والاشاعات .

واستكمل : أن اسعار تذاكر الطيران لم يحدث بها زيادة وهناك إجراءات وقائية يتم تنفيذها داخل الطائرة مثل ارتداء الماسك ووجود المطهرات كما أنه يتم تعقيم الطائرة قبل وبعد كل رحلة .
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