كوبرا تكشف عن الشكل التشويقي لسياراتها العائلية.. فيديو



وتتميز السيارة من توليد قوة تصل إلى 245 حصان وقدرة تسارع من السكون إلى 100 كلم / ساعة في غضون 4 ثوان فقط ويتصل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي من 7 سرعات بالإضافة إلى نظام دفع كلي رباعي.



كما تتميز هذه السيارة انها عائلية من الدرجة الأولة وتتمتع بتصميم خارجي بملامح رياضية جريئة وانسيابية في تصميم الشبك الكبير للواجهة الامامية للسيارة.



ويوجد بالسيارة فتحات تهوية كبيرة وشكل المصابيح الـ LED و 4 عوادم في الواجهة الخلفية رفعت سقف توقعات التصميم بين خبراء صناعة السيارات.



أما من الداخل جاءت السيارة بمقاعد صنعت من الجلود الطبيعية الفاخرة، مع مقود رياضي مميز، وواجهة قيادة متطورة يزينها زوج من الشاشات تعملان باللمس تعمل مع جميع أنظمة الهواتف الذكية "أندرويد – IOS".



بالذكر أن شركة "Cupra" كانت تابعة لشركة فيات لصناعة السيارات، حتى انفصلت عنها في وقت سابق.





كشفت شركة cupra الصورة التشويقية الأولى للسيارة الكروس أوفر " Formentor" وتم تزويد السيارة بخيارات عديدة من المحركات الهجينة.