سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

كما هو معروف عن شركة سيات seat فهي تهتم بشكل كبير بالسيارات الرياضية فقررت طرح نسخة جديدة من ابنتها المدلله سيات ليون في اصدار يسمي كوبرا و هي أحد السيارات الرياضية التي ينتظرها عشاق سيات و عشاق السيارات الرياضية في مصر.



مواصفات سيات ليون كوبرا 2020 seat leon cupra

قررت شركة سيات طرح سيارتها الجديدة seat leon cupra بمحرك 2000 سي سي TSI تيربو 4 سلندر 290 حصان و عزم دوران 350 نيوتن متر بنظام الجر الأمامي و تستطيع التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 5.7 ثانية و تصل السرعة القصوى الي 250 كم في الساعة.

تتوافر السيارة سيات ليون كوبرا 2020 seat leon cupra في إصدار واحد فقط بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات و معدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم هي نسبة جيدة الي حد ما خصوصا ان السيارة متاحة بمحرك 2000 سي سي .



سيات ليون كوبرا 2020

سعرفي مصر

تأتي السيارة سيات ليون كوبرا 2020 في مصر بسعر 589.900 جنيه

