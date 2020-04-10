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سيارات

سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:01 م
سيات ليون كوبرا 2020
سيات ليون كوبرا 2020 seat leon cupra
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اشرف عطية

كما هو معروف عن شركة سيات seat فهي تهتم بشكل كبير بالسيارات الرياضية فقررت طرح نسخة جديدة من ابنتها المدلله  سيات ليون في اصدار يسمي كوبرا و هي أحد السيارات الرياضية التي ينتظرها عشاق سيات و عشاق السيارات الرياضية في مصر.

مواصفات سيات ليون كوبرا 2020 seat leon cupra

قررت شركة سيات طرح سيارتها الجديدة seat leon cupra بمحرك 2000 سي سي TSI تيربو 4 سلندر 290 حصان و عزم دوران 350 نيوتن متر بنظام الجر الأمامي و تستطيع التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 5.7 ثانية و تصل السرعة القصوى الي 250 كم في الساعة.

تتوافر السيارة سيات ليون كوبرا 2020 seat leon cupra في إصدار واحد فقط بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات و معدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم  هي نسبة جيدة الي حد ما خصوصا ان السيارة متاحة بمحرك 2000 سي سي .

سعر سيات ليون كوبرا 2020 في مصر 

تأتي السيارة سيات ليون كوبرا 2020 في مصر بسعر 589.900 جنيه

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