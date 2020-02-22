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سيارات

بعد إعلان موعد طرحها.. مواصفات ليون كوبرا Leon Cupra الجديدة

السبت 22/فبراير/2020 - 12:00 م
ليون كوبرا أرشيفي
ليون كوبرا أرشيفي
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عزة عاطف

كشف «كريم نجار» رئيس مجموعة "كيان إيجيبت"، في تصريح لموقع «صدى البلد»، لأول مرة عن الموعد النهائي المحدد لإطلاق علامة «كوبرا الرياضية»، على أن تكون البداية بسيارة "ليون كوبرا" الشبابية الجديدة.


ووفقًا لتصريحات نجار فإن الموعد النهائي المحدد لإطلاق العلامة الرياضية سيكون في مارس المقبل، حيث تضع عجلاتها على الطريق بإطلاق "موديل Leon Cupra" الشبابية ثم الانطلاق تباعًا في طرح موديلات أكثر.


وعن أكثر ما يميز كوبرا عن باقي منافساتها الرياضية الأخرى يقول نجار لـ«صدى البلد»: "موديلات كوبرا Cupra ستنافس بأنها أفضل سيارات رياضية على الإطلاق في السوق بأسعار خيالية تخاطب الشباب".


  • صممت Leon Cupra بمواصفات مميزة أهمها المحرك الرياضي التوربيني سعة 2.0 لتر بنسختين الأولى بقوة 290 حصان، وتستهلك في المتوسط 6.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، والأقوى تصل إلى 300 حصان، وتستهلك 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ويرتبط المحركان بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الـDSG .

  • تتميز السيارة بفئتين الأولى الهاتشباك خماسية الأبواب، والثانية هاتشباك "كوبية" ثلاثية الأبواب .

  • تطرح السيارة في 7 ألوان، وتتميز بمقاعد جلدية سوداء مطرزة حفرت عليها علامة كوبرا الرياضية.

  • 8 درجات إضاءة مختلفة للمقصورة.

  • سعة خلفية 1470 لتر بعد طي المقاعد.

  • فتحة سقف، وأبواب مصنوعة من الكروم حفر عليها كوبرا.

  • مواصفات أمان قياسية: نظام رصد مسافات الأمان، فرامل الطوارئ، التحكم في السرعة، نظام رادار لدراسة الطريق قبل الوصول إليه، رصد المشاة، مصابيح تلقائية ذكية.

  • 4 أنظمة قيادة من بينها النظام الرياضي، ولوحة عداد ديجيتال.

  • أنظمة تكنولوجية: شاحن لاسلكي، التحكم في تشغيل وإطفاء المحرك بـ زر واحد، شاشة باللمس، كاميرا خلفية.
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