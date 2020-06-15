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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يلتقى بمجمع الآباء الكهنة بدير البشارة بالإسكندرية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:36 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك
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سامح سلام
التقي صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر اليوم، بمجمع الأباء الكهنة بدير البشارة بكنج مريوط بمحافظة الإسكندرية.

وقال نيافة الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر – في تصريح له – إن الأنبا إبراهيم إسحق ناقش مع الأباء الكهنة كل ما يرتبط بالخدمة خلال الوقت الحالي وكذلك أحوال الرعايا بمختلف الكنائس.

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وعقد سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة اجتماعا الخميس الماضى بدار القديس اسطفانوس اجتماعه بدعوة من صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك،  بحضور جميع الآباء المطارنة والأساقفة.

أصدر الآباء بيانا جاء فيه، تبادل آباء السينودس الخبرات المختلفة التي مرت بها كل إيبارشية من بداية تفشي فيروس كورونا، وكل ما قامت به من إجراءات وقائية، وإجراءات علاجية لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة من تفشي هذا الفيروس.

كما قام الآباء بدراسة الأوضاع في بعض الدول الأوروبية للاستفادة من خبراتها،  وبعد دراسة الوضع في مصرنا الحبيبة والاطلاع على القرارات التي صدرت اليوم 11 يونيو 2020 من اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، قرر آباء السينودس استمرار العمل في الكنيسة بما جاء في بيانها الرابع بتاريخ 10 مايو 2020.

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