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أخبار البلد

البابا تواضروس: الله هو ضابط الكل وصاحب الزمن وسيد التاريخ

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:18 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
واصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مشاركته في سلسلة عظات "معا بنفس واحدة"، والتي أطلقها المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الارثوذكسية تحت رعاية القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة.


وتأمل قداسة البابا تواضروس في الاصحاح السابع الذى يتناول عظة وخطاب القديس اسطفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء، وكيف دافع عن الإيمان وسرد التاريخ الكامل له، وتناول بالشرح الأية رقم 58 "والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول".


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وقال البابا تواضروس إن شاول هو شاول الطرسوسي، وأن شاول كان راضيا بقتل الشهيد اسطفانوس، وشاول تحول فيما بعد إلى القديس بولس الرسول، وكانت صلاة اسطفانوس قبل رجمه "يارب أقبل روحي ولا تقم لهم هذه الخطية" فكانت بمثابة سنارة جذبت قلب شاول الذى هو بولس الرسول.


وطالب البابا تواضروس أن ينظر الإنسان إلى الله على انه ضابط الكل وهو الذى يدير المسكونة وكل شيء، وأن أصغر خلية تعمل من خلال الله، وكل المسكونة والكواكب تتحرك بدقة بامر من ضابط الكل، ولذلك نصلى إلى الله لأنه الذى يدبر حياتنا في البيت والأسرة والكنيسة والوطن والإنسانية كلها، وهو صاحب الزمن وسيد التاريخ.


وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الاثنين الماضى ويستمر 33 يوما وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

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