وزيرة الهجرة: تاريخيا مصر لا تترك حقوق أبنائها في الخارج ..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الدولة لا تترك حقوق أبنائها فى الخارج.





وأضافت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج في ظل أزمة فيروس كورونا.





وعلقت وزيرة الهجرة، على الاعتداء على المصريين في ليبيا على يد ميليشيا إرهابية، قائلة "عندما تم الاعتداء على المصريين وقتل 22 مصريا على يد داعش في ليبيا تم تنفيذ ضربة عسكرية جوية على الفور من مصر لجلب حق المصريين".





وأضافت وزيرة الهجرة "الدولة تاريخيا تتحرك على الفور من أجل حماية المصريين في الخارج".





وفي مداخلة أخرى قالت وزيرة الهجرة، إن فيديو إهانة المصريين في ليبيا مسيء جدا، وجعلنا جميعا في حالة غضب ومصر أثبتت على أرض الواقع إنها تقوم بحماية أولادها وحماية كرامتهم وأرواحهم .



