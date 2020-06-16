بيحسسنا إنه أب لينا.. وفاء صادق: انبهرت بالعمل مع الزعيم في فالنتينو.. فيديو

أكدت الفنانة وفاء صادق أ ن مشاهد العمل خلال مسلسل "فالنتينو" لم تجمعها بالفنان عادل إمام لكنها كانت تلتقي به في الكواليس وتسلم عليه، واصفة مشاعرها تجاه وجودها في عمله به الزعيم "كنت مبهورة في كل مرة ألتقي به في الكواليس؛ لأنه إنسان جميل على كل المستويات، وده سر إنو الزعيم كل السنوات دي".





وأضافت صادق خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث ان دور " ميس جيلان" في فلانتينو جعل الناس تتذكرها أكثر رغم أنها شاركت في المواسم الرمضانية السابقة لكن لمسة الأستاذ عادل إمام في أعماله عندما نشاركه في أعماله جعلت الجمهور يشعر وكأنها غابت منذ فترة طويلة.





وتابعت أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت رائعة في أدائها وتعطي لنا دائما درسا في الالتزام ومذاكرة المشهد قبل التصوير، موضحة "كانت بتسألنا بعد انتهائها من اي مشهد، وتقول: هو أنا عكيت؟".





وأشارت وفاء صادق إلى أن الفنان عادل إمام، إنسان على كافة المستويات ، مؤكدة أن "اللوكيشين" كله يبتسم في وجوده و"بيحسسنا إنه أب لينا كلنا" .



