من داخل منزلها .. يارا تشارك جمهورها بصورة جديدة





علقت يارا على الصورة قائلة : مساء الخير عليكم🤗 كيفكم اليوم إن شاءالله بخير🙏🏻 وبما إنّو رجعنا🙌🏻 عم نحاول نتمَركز لمباراة الليلة💙😍❤️👯‍♀️ وإنتوا🙄؟





نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:





مساء جمالك





نووورتي ياقمررر ومستعدييين للفوز ان شاءالله





احلى يارا فالعالم

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كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



