من داخل منزلها .. يارا تشارك جمهورها بصورة جديدة

شاركت الفنانة يارا جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها من داخل منزلها.
علقت يارا على الصورة قائلة : مساء الخير عليكم🤗كيفكم اليوم إن شاءالله بخير🙏🏻 وبما إنّو رجعنا🙌🏻 عم نحاول نتمَركز لمباراة الليلة💙😍❤️👯♀️ وإنتوا🙄؟
نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:
مساء جمالك
نووورتي ياقمرررومستعدييين للفوز ان شاءالله
احلى يارا فالعالم
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كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".