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فن

من داخل منزلها .. يارا تشارك جمهورها بصورة جديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:48 م
الفنانة يارا
الفنانة يارا
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مريم عزت
شاركت الفنانة يارا  جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها من داخل منزلها.

علقت يارا على الصورة قائلة : مساء الخير عليكم🤗كيفكم اليوم إن شاءالله بخير🙏🏻 وبما إنّو رجعنا🙌🏻 عم نحاول نتمَركز لمباراة الليلة💙😍❤️👯‍♀️ وإنتوا🙄؟

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

مساء جمالك

نووورتي ياقمرررومستعدييين للفوز ان شاءالله

كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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