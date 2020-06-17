يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا

نشرت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء تحذير خبير الجيولوجيا التركي البروفيسور، "شكري أرصوي"، من زلزال مدمر يضرب السواحل الغربية لتركيا ويقضي على مدينة إسطنبول بأكملها.





وأكدت صحيفة "زمان" التركية، أن "أرصوي" قال "لقد عثرنا على آثار تثبت حدوث 25 تسونامي على مدار الـ3000 سنة الماضية في بحر مرمرة الواقع غرب تركيا ".





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وتابع أن "آخر هذه الموجات كان في عام 1894، لذلك فإن شواطئ مرمرة معرضة لخطر تسونامي. وموجات تسونامي إذا دخلت في قنوات ضيقة يزيد ارتفاعها، لذلك قد تكون الأمواج بارتفاع منطقة السلطان أيوب".





وأوضح البروفيسور التركي أن بلدية إسطنبول الكبرى لديها قرابة 50 سيناريو محتمل في حالة حدوث تسونامي، تشمل كافة التفاصيل اللازمة، من الارتفاعات المتوقعة للأمواج وتداعياتها إلى الأماكن التي ستدمرها الأمواج.





وأضاف أن موجات تسونامي قد تحدث بارتفاع 3 أمتار فقط، ولكنها بقوة تجعل ارتفاع 1 متر فقط منها كافيًا لقتل كل من يقع في طريقها، مشيرًا إلى أن الأمواج تزداد ارتفاعًا كلما دخلت إلى القنوات الضيقة.





وحذر خبراء جيولوجيا في أوقات سابقة من أن مدينة إسطنبول ستكون عرضة لزلزال مدمر سيضربها بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وقالوا إن إصرار الرئيس رجب أردوغان على مشروع قناة إسطنبول، يزيد من مخاطر وقوع هذا الزلزال.