AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:22 م
يقضي على إسطنبول
يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء تحذير خبير الجيولوجيا التركي البروفيسور، "شكري أرصوي"، من زلزال مدمر يضرب  السواحل الغربية لتركيا ويقضي على مدينة إسطنبول بأكملها.

وأكدت صحيفة "زمان" التركية، أن "أرصوي" قال "لقد عثرنا على آثار تثبت حدوث 25 تسونامي على مدار الـ3000 سنة الماضية في بحر مرمرة الواقع غرب تركيا".

اقرأ أيضًا:

وتابع أن "آخر هذه الموجات كان في عام 1894، لذلك فإن شواطئ مرمرة معرضة لخطر تسونامي. وموجات تسونامي إذا دخلت في قنوات ضيقة يزيد ارتفاعها، لذلك قد تكون الأمواج بارتفاع منطقة السلطان أيوب".

وأوضح البروفيسور التركي أن بلدية إسطنبول الكبرى لديها قرابة 50 سيناريو محتمل في حالة حدوث تسونامي، تشمل كافة التفاصيل اللازمة، من الارتفاعات المتوقعة للأمواج وتداعياتها إلى الأماكن التي ستدمرها الأمواج.

وأضاف أن موجات تسونامي قد تحدث بارتفاع 3 أمتار فقط، ولكنها بقوة تجعل ارتفاع 1 متر فقط منها كافيًا لقتل كل من يقع في طريقها، مشيرًا إلى أن الأمواج تزداد ارتفاعًا كلما دخلت إلى القنوات الضيقة.

وحذر خبراء جيولوجيا في أوقات سابقة من أن مدينة إسطنبول ستكون عرضة لزلزال مدمر سيضربها بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وقالوا إن إصرار الرئيس رجب أردوغان على مشروع قناة إسطنبول، يزيد من مخاطر وقوع هذا الزلزال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 3.7 بمقياس ريختر يضرب إسطنبول التركية

سيضرب 7 ولايات.. تحذير من تسونامي مدمر يهدد تركيا

علماء يحذرون من تسونامي يضرب ألاسكا

لن تحدث تسونامي .. هزة أرضية عنيفة تضرب شرق إندونيسيا

بقوة 5.5 درجة.. زلزال ثانٍ مدمر يضرب تركيا في أقل من 24 ساعة

ترشيحاتنا

كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قوانين الكليات العسكرية

موجز السوشيال ميديا | سقوط زينة على وجهها.. ونيللي كريم تجسد دور فتاة ليل.. وآخر تطورات حالة رجاء الجداوي

كريم نجار: ارتفاع 5% في أسعار السيارات.. و100 ألف سيارة إجمالي السوق رقم مخيف

تعليق عمل السفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب كورونا| تفاصيل

بسعر رخيص .. 200 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا جاهزة في بريطانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

حامل تكتشف إصابتها بنوع نادر من السرطان قبل ولادة طفلتها بيومين.. تعرف على قصتها

كريم نجار: ارتفاع 5% في أسعار السيارات.. و100 ألف سيارة إجمالي السوق رقم مخيف