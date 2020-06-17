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رياضة

هاني سعيد: تشاتشيتش سافر بموافقة بيراميدز ويعود خلال أيام لقيادة التدريبات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:14 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
قال الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ، إن الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق الكرة سافر بالفعل إلى بلاده بصحبة جهازه المعاون لقضاء إجازة قصيرة بعد الحصول على موافقة إدارة النادي والمدير الرياضي على سفره ، خلال هذه الفترة التي يتوقف فيها النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المدير الرياضي، أن المدرب طلب السفر ووافقت الإدارة على طلبه خاصة وأنه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة في وقت سابق ليقود الفريق في مهمتيه محليا وأفريقيا.

وشدد المدير الرياضي ، على أن المدير الفني من المنتظر أن يعود إلى القاهرة خلال أيام بالتنسيق مع إدارة النادي ليبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة مجددا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز التي تحدد عودته من قبل وزارة الشباب والرياضة يوم ٢٥ يوليو المقبل.
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