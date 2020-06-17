سهلة ومغذية.. طريقة عمل عدس بجبة بالطماطم

يحتوى العدس بجبة على قيمة غذائية عالية فهو غنى بالألياف الغذائية والبروتين النباتى؛ فضلا عن احتوائه على مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية التى جعل له الكثير من الفوائد الصحية للجسم.
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وتعد أكلة العدس بجبة بالطماطم من الوصفات المغذية جدا وفى نفس الوقت سهلة التحضير فعند تناولها مع العيش البلدى أو الأرز تعد وجبة متكاملة ، ونقدم لكم طريقة عمل عدس بجبة بالطماطم بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير عدس بجبة بالطماطم
عدس بنى مسلوق
بصل سمنة
ثوم مفروم
كمون ناعم
ملح ثوم فلفل أسود
شطة ناعمة
عصير طماطم
طريقة عمل عدس بجبة بالطماطم
- ضعى إناء به زيت طهى على النار وشوحى الثوم فيه ثم اسكبي عصير الطماطم وانتظرى دقائق لتسبيكها جيدا.
- ضعى الملح والفلفل الأسود والكمون والعدس المسلوق وقلبيهم جيدا واتركى الخليط ينضج.