سهلة ومغذية.. طريقة عمل عدس بجبة بالطماطم

وتعد أكلة

بالطماطم من الوصفات المغذية جدا وفى نفس الوقت سهلة التحضير فعند تناولها مع العيش البلدى أو الأرز تعد وجبة متكاملة ، ونقدم لكم طريقة عمل

عدس بجبة بالطماطم بخطوات الشيف

نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.