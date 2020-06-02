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هنفطر إيه النهارده.. عدس بجبة والحلو فطيرة الطاسة بالشوكولاتة.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:28 ص
فطيرة الطاسة
فطيرة الطاسة
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أسماء عبد الحفيظ

هنفطر إيه النهاردة سؤال يحير الكثيرون وخاصة السيدات، كما أكد أغلب أطباء التغذية أهمية الحرص عليه.

طريقة عمل العدس بجبة للشيف نجلاء الشرشابي:

1- في قدر على النار، حمي الزيت.

2- اقلي البصل المفروم مع رشّة من الملح وقلبي حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

3- افرمي الثوم والفلفل الأخضر الحار مع الكمون والشطة ورشّة من الملح.

4- ضعي جزءا من الخليط السابق فوق البصل وقلّبي لدقائق.

5- أضيفي العدس ثمّ عصير الطماطم والصلصة والقليل من الماء.

6- اتركي الخليط على النار حتى تمام النضوج.

7- اضيفي المعكرونة الشعرية فوق القدر واتركي المحتوى لدقائق إضافية على النار.

8- اضيفي الجزء المتبقي من خليط الفلفل الأخضر الحار والثوم والتوابل إلى العدس.

9- قلّبي المكونات جيدًا ثمّ قدمي الطبق ساخنًا.


فطير الطاسة بالشوكولاتة

قدمت الشيف توتا مراد، طريقة تحضير فطير الطاسة بالشوكولاتة بأسهل طريقة.


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وقالت مراد خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد «ندهن ورق الجلاش بالزبدة، مع إضافة كمية شوكولاتة وموز».


وتابعت «يمكن استبدال الموز بأي فاكهة أخرى، مع غلق ورق الجلاش وإضافة ملعقة زبدة من الخارج».


طريقة عمل فطيرة الطاسة بالشوكولاتة وهى عبارة عن وضع معلقة الزبدة بالطاسة وتحمير الفطيرة وإليكم المزيد من التفاصيل بالفيديو:

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