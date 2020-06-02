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مرأة

طريقة عمل ترافيل الفواكة.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:11 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل ترايفل الفواكه.

مقادير عمل ترايفل الفواكه:

- كيك فانيليا
- كوب جيلي فراولة بارد
-فواكه مشكلة
-كريم شانتية خام

-حليب مكثف
-مهلبية كاستر
-كريمة خفق
-لبن مثلج


طريقة التحضير 

نقطع الكيك إلى قطع صغيرة. نحضر ثلاثة أكواب، ونضع فيها الكيك المقطع كطبقة أولى. نمزج جميع الفواكه المقطعة معًا، ثمّ نضعهم فوق طبقة الكيك في الأكواب. نصب القليل من العصير فوق الفواكه حتّى يتشرّبه الكيك. نجهّز الكاسترد على النار، ثمّ نتركه حتّى يبرد لبعض الوقت، ونضيفه في أكواب الترايفل فوق طبقة الفواكه. نضيف إلى الأكواب باقي كميّة الفواكه المقطعة، ونزيّنها بكريم الشانتيه، ثمّّ نقدمه.

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل ترايفل الفواكه خطوة بخطوة.. شاهدي الفيديو

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