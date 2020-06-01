عشاء خفيف وسريع .. طريقة عمل كلوب ساندوتش





طريقة عمل كلوب ساندوتش بخطوات سهلة وسريعة للعشاء ..



مكونات كلوب ساندوتش :



4 شرائح خبز التوست ملعقة كبيرة من المايونيز 3 شرائح تيركي مدخن

3 شرائح جبن شيدر

2 ملعقة جبن كريمي

شرائح خس

شرائح طماطم



طريقة عمل كلوب ساندوتش :

قومي بتحميص خبز التوست على الجانبين



في وعاء اخلطي الجبن الكريمي مع المايونيز

ضعي طبقة من الخليط على شريحة التوست



ضعي شريحة من الجبن الشيدر ثم شريحة التيركي المدخن



ضعي شرائح الخس والطماطم والخيار المخلل ثم شريحة التوست الأخيرة

2 ثمرة خيار مخللشرائح خسشرائح طماطمقومي بتحميص خبز التوست على الجانبينفي وعاء اخلطي الجبن الكريمي مع المايونيز 4 شرائح خبز التوست

تحتار النساء في اختيار أكلات سريعة للعشاء خاصة في ظل فترة الحجر المنزلي ، فيشعر الكثير برغبة في تناول الطعام بشكل متكرر، لكن يمكنك تحضير كلوب ساندوتش فهو خفيف و سريع التحضير ومناسب للإفطار والعشاء .