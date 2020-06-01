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مرأة

عشاء خفيف وسريع .. طريقة عمل كلوب ساندوتش

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:01 م
كلوب ساندوتش
كلوب ساندوتش
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رشا عوني
تحتار النساء في اختيار أكلات سريعة للعشاء خاصة في ظل فترة الحجر المنزلي ، فيشعر الكثير برغبة في تناول الطعام بشكل متكرر، لكن يمكنك تحضير كلوب ساندوتش فهو خفيف و سريع التحضير ومناسب للإفطار والعشاء .

طريقة عمل كلوب ساندوتش بخطوات سهلة وسريعة للعشاء .. 

مكونات كلوب ساندوتش :

4 شرائح خبز التوست
ملعقة كبيرة من المايونيز
3 شرائح تيركي مدخن
3 شرائح جبن شيدر
2 ملعقة جبن كريمي
2 ثمرة خيار مخلل
شرائح خس
شرائح طماطم

طريقة عمل كلوب ساندوتش :

قومي بتحميص خبز التوست على الجانبين

في وعاء اخلطي الجبن الكريمي مع المايونيز

ضعي طبقة من الخليط على شريحة التوست

ضعي شريحة من الجبن الشيدر ثم شريحة التيركي المدخن

ضعي شرائح الخس والطماطم والخيار المخلل ثم شريحة التوست الأخيرة
عشاء خفيف وسريع .. طريقة عمل كلوب ساندوتش
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