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مرأة

أفضل من المطاعم.. طريقة عمل شوربة الكريمة بالمشروم.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:28 ص
شوربة المشروم
شوربة المشروم
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أسماء عبد الحفيظ

قدمت الشيف توتا مراد، طريقة تحضير شوربة المشروم بالكريمة.


طريقة عمل شوربة الكريمة بالمشروم 

وأوضحت مراد خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد مقادير المشروم بالكريمة كالتالي: «مشروم شرائح، بصل مفروم ناعم، ثوم مفروم ناعم، عصير ليمون، ملح وفلفل، جوزة لطيب».

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وتابعت «نضع زبدة مضافة إلى الزيت على النار مع وضع بصلة صغيرة والمشروم، وتقليبها بشكل جيد، مع إضافة أقل من ملعقة صغيرة ليمون للحفاظ على لون المشروم.

ثم يتم إضافة ملعقتين كبيرتين دقيق مع التقليب بشكل جيد، مع إضافة شوربة أو لبن إلى أن تنصح الشوربة وتصبح جاهزة للأكل

كما يمكن لبعض الأشخاص وضع علبة كريمة لباني على الغرف فهى تعطى مذاق محبب ومفصل لشوربة الكريمة بالمشاروم ».

اليكم التفاصيل بالفيديو

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