تحتوي على فيتامين سى 4 أضعاف البرتقال .. 15 فائدة للجوافة

تعتبر الجوافة من الفواكه المحببة والمفضلة لدى الكثير وفى ظل أنتشار الأمراض والفيروسات وتوصة أغلب الأطباء على تناول المكملات الغذائية وبالأخص فيتامين سى ،لرفع المناعة ،لذلك ينصحك موقع power of positivity بتناول الجوافة للتمتع ب15 فائدة صحية .









يطلق الشعب الهندي على هذه الفاكهة اسم "am rood" ، وفي أمريكا الوسطى ، يسمونها "برقوق الرمال". لها مظهر بيضاوي مع جلد أصفر. يمكن أن يكون الداخل أبيض أو وردي أو أحمر ، اعتمادًا على مرحلة النضج. كما أن لديها وفرة من البذور الصغيرة مثل فاكهة التنين.





القيمة الغذائية للجوافة :





يصل العديد من الأشخاص للحصول على موزة لزيادة مستويات البوتاسيوم ، ولكن يمكنهم أيضًا تناول الجوافة لنفس الفوائد إن لم تكن أفضل. إنها مليئة بالقيم الغذائية ، ويمكن أن تساعد في تحسين مناعتك. تناول أربع حبات من هذه الفاكهة يحتوي على 68 سعرة حرارية فقط ، وهو أقل بكثير من 120 سعرة حرارية في متوسط ​​الموز.





15 سببًا لجعل الجوافة إضافة صحية لنظامك الغذائي





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هذه الفاكهة الفائقة قليلة السكر ، غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. إليك 15 فائدة أخرى لهذا الرحيق اللذيذ الذي يجب تناوله يوميًا لتحسين الصحة.





1. تحتوى على القليل من السكر :





و مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة من هذه الفاكهة يجعلها السكري ودية. بالإضافة إلى ذلك ، لن تضطر إلى الخوف من الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر لديك. كميزة إضافية ، يساعد محتوى الألياف في هذا الجمال على الحفاظ على انتظامك.









2. يمكن أن تخفف آلام الأسنان :





يمكن أن تقاوم العدوى وتقتل الجراثيم. في العديد من الثقافات ، سيقومون بفرك اللحم من الفاكهة على الجلد بالقرب من وجع الأسنان لتخفيف الألم الفوري. يمكن أن تساعد أيضًا في تقرح الفم أو تورم اللثة حيث يساعد على التخلص من العدوى. بدلًا من تفريغ مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، يمكنك استخدام الطبيعة لعلاج انزعاجك.





البرتقال دائمًا ما يكون ساخرًا لكونه يحتوي على مستويات عالية جدًا من فيتامين سي ، لكنه ليس الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على هذا الفيتامين. تحتوي الجوافة على فيتامين C أربع مرات أكثر من البرتقال. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يساعد في الحفاظ على أي أمراض أو مسببات الأمراض في الخليج.





4. الجوافة تحسن البصر بسهولة :





هذه الفاكهة الممتازة مليئة بفيتامين أ ، المعروف بتعزيز رؤيتك. مع تقدمك في العمر ، يتدهور نظرك. ومع ذلك ، فإن تناول هذه الفاكهة يوميًا يمكن أن يبطئ أو حتى يوقف إعتام عدسة العين أو حالات مثل الضمور البقعي من البداية. في حين أن الجزر لا يزال يحصل على جائزة الحصول على أكبر قدر من فيتامين أ ، تأتي هذه الفاكهة في المرتبة الثانية.





5. الجوافة مفيدة للقلب :





تساعد هذه الفاكهة السحرية في الحفاظ على توازن القلب الصحيح بسبب ارتفاع مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في هذه الفاكهة السحرية. يمكن لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم رؤية فوائد في ضغط الدم عند تناوله يوميًا. ومن المعروف أيضًا أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الجيد والسيئ.





6. تعالج الإمساك بسهولة :





هل تعلم أن الجوافة الواحدة يمكن أن تمنحك 12 بالمائة من كمية الألياف الموصى بها يوميًا؟ يعمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل ، وستكون لديك حركات أمعاء منتظمة. يمكن أن تكون البذور ممتازة لأولئك الذين يحتاجون إلى فوائد ملين. ليست هناك حاجة لشراء مواد كيميائية قاسية من الصيدلية عندما توفر الطبيعة كل ما تحتاجه من أجل الانتظام.





7. يمكن أن يخفف من الإجهاد:





يبدو أن كل شخص لديه حبوب منع الحمل السحرية للتوتر. يريد الأطباء إعطاء مضادات الاكتئاب ، ويقدم السوق خلطات عشبية باهظة الثمن. ربما ، كل ما تحتاجه هو فوائد الطبيعة النقية. يمكن أن تساعد هذه الفاكهة العضلات والأعصاب في جسمك على الاسترخاء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يقاوم الإجهاد ويعزز نظام الطاقة لديك.





8. يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان :





تم إجراء العديد من الدراسات التي تثبت أن الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان. تحتوي هذه الفاكهة على مضادات أكسدة قوية يمكنها تحييد أي جذور حرة داخل الجسم ، والتي تنمو في النهاية إلى خلايا سرطانية.





كما أنها وفيرة في الليكوبين والكيرسيتين ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على سرطان الثدي والبروستاتا. تناول هذه الفاكهة النقية يوميًا أسهل من دفع عشرات الآلاف من الدولارات لعلاج السرطان.





9. تساعد على صحة الدماغ للجنين :





عندما تكون الأم حاملًا ، تكون صحة جنينها في غاية الأهمية. بما أن الجوافة تحتوي على حمض الفوليك ، وفيتامينات B-9 ، وعدد كبير من الفوائد الصحية الأخرى ، يمكن أن تساعد دماغ الطفل والجهاز العصبي أثناء النمو. من المعروف أنه يبتعد عن أي حالات عصبية أيضًا.





10. تساعد على صحة الدماغ للبالغين :





بما أن هذه الفاكهة لها تأثير كبير على دماغ الطفل ، فماذا يمكن أن تفعله للبالغين؟ حسنًا ، النياسين والبيريدوكسين ، المعروفان بفيتامينات B3 و B6 ، ضروريان للاستهلاك اليومي.





فهي تساعد على استرخاء الأعصاب وتحسين الوظيفة الإدراكية. كثير من الناس يلقون مضادات الاكتئاب ويكملون ضغطهم وقلقهم بفيتامينات ب ، لذا قد يكون تناول الفاكهة اللذيذة هو الحل الذي تحتاجه.





11. تعزز بشرتك :





يجب أن تبدو بشرتك مشرقة وجديدة. هل تعلم أنه يمكنك استخدام الفاكهة لإنشاء مقشر DIY في المنزل؟ امزج سطح الجوافة مع صفار البيض ، ثم يجب مزجه جيدًا. ضعه على الوجه واتركه لمدة 20 دقيقة. شطف الخليط بالماء الدافئ ومنشفة جافة.





استخدم هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع ، وسوف ترى تحسنًا كبيرًا في بشرتك. لن يقوم فقط بتفتيح بشرتك ولكنه سيزيل أي خلايا ميتة من وجهك. غالبًا ما يتغير لون الجلد ويطور بقع داكنة مع تقدمك في العمر ، وهو أمر طبيعي تمامًا.





ومع ذلك ، فإن المصدر الوفي لفيتامين K سيساعد على مكافحة هذه البقع وكذلك الهالات السوداء والاحمرار. إنها طريقة غير مكلفة للحصول على بشرة متوهجة.





12. تحارب السعال ونزلات البرد:





عندما تتعامل مع نزلات البرد ، يخبرك الطبيب دائمًا بزيادة محتوى فيتامين سي. هذا الفيتامين له تاريخ طويل في المساعدة في كل من الالتهابات البكتيرية والفيروسية .





لهذا الغرض ، من الأفضل استخدام عصير أحد الأصناف غير الناضجة وغير الناضجة تمامًا. يمكن لمكياج الفاكهة الرقيق أن يخترق كل من المخاط وشفاء الجهاز التنفسي وحتى الرئتين.





13. تخفيف الوزن :





الجوافة ليست فقط وجبة خفيفة مليئة بالحيوية ، ولكنها أقل في السكر من الفواكه الأخرى. استغني عن التفاح والموز والبرتقال والعنب لأن هذا لن يزعج مرضى السكري. بما أنه مليء ، يمكنك أن تأكل أقل ولا تزال تشعر بالشبع ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد جميع الألياف والبروتينات على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحويل جسمك إلى آلة خرق الدهون النهائية.





14. تحسن نسيج البشرة ومرونتها :





اخلطي الفاكهة في معجون وضعيه على وجهك. ثم غطي الخليط الرطب بالأوراق واتركه لمدة 20 دقيقة. من خلال القيام بذلك عدة مرات كل أسبوع ، سترى أن الجلد المترهل يبدأ في الشد مع زيادة إنتاج الكولاجين.





15. تحافظ على الخطوط الدقيقة والتجاعيد :



