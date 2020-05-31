تغلب على حرارة الصيف بمشروب البطيخ

مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، يحتاج الشخص لتناول المشروبات المثلجة التي تعمل على إنعاش الجسم وترطيبه والتخلص من الاضطرابات في الجهاز الهضمي، مع مرعاه شرب المشروبات الصحية لتقوية المناعة.
ويعد البطيخ من أكثر الفاكهة الصيفية التي تعمل على ترطيب الجسم بشكل كبير، كما يميل الكثير من الاشخاص إلى تناوله يوميا، ولكن قدم موقع food طريقة عمل عصير البطيخ المنعش للقضاء على حرارة الجو.
مكونات عصير البطيخ :
بطيخ مكعبات.
اوراق نعناع طازج.
ثلج.
ليمون.
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طريقة عمل عصير البطيخ :
- ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي.
- أضيفي السكر إلى المكونات على حسب الرغبة.
- صب العصير في أكواب زجاجية وقدميها باردة.