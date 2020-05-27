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مرأة

أسهل طريقة لتقطيع البطيخ مثل المحترفين

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
البطيخ من أشهر فاكهة الصيف، ملك الفاكهة اللطيفة، تكون طازجة عند شرائها كاملة وتقطيعها بنفسك، ويمكنك تقطيع البطيخ إلى دوائر ، أو شرائح ، أو شرائح ، أو مكعبات ، أو حتى تجريف اللحم باستخدام مكبس البطيخ.

بغض النظر عما إذا كنت تريد تقطيع البطيخ إلى مثلثات أو هراوات أو مكعبات أو مجرد تقشيره ، فسيتعين عليك البدء بهذه الخطوات الثلاث: 

1. اشطفه جيدا
... لأن البكتيريا تتربص ببشرة البطيخ ، ولا تريد جرها إلى البطيخ.



2. قطعي كلا الطرفين
... على لوح تقطيع نظيف ، باستخدام سكين مسنن كبير (أو سكين شيف حاد).

3. نصف البطيخ
... من خلال وضعه على طرف قطع واحد وتقطيعه بالكامل. لعمل مثلثات أو هراوات ، قم بتقطيعه بالطول. لتقشير و / أو مكعب البطيخ ، قطعة بالعرض. ملاحظة : سيبقى البطيخ أفضل من غير تقطيعه ، لذا ما لم تكن تستعد لحفلة ، لف نصفه بالبلاستيك وثلاجة.

كيفية تقشير البطيخ : 
1. قطعي كلا النهايتين واقطع نصف البطيخ بالعرض

... ثم قف على طرف قطع واحد.

2. قطع إلى أسفل باتباع شكل البطيخ لإزالة شرائح القشرة.

3. قم بتدوير البطيخ واستمر حتى تتم إزالة كل الجلد.

ارجع وقص أي بقايا بيضاء.

1. قطّع البطيخ المقشّر على فترات تتراوح من 1 إلى 1 بوصة لعمل ألواح

... ثم ، قم بتكديس القليل وشريحة عموديًا ثم أفقيًا لإنشاء قطع تشبه المكعب.

2. انقلها إلى وعاء وتكرر مع الألواح المتبقية

... ثم النصف الآخر من البطيخ إذا استخدم.
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