أسهل طريقة لتقطيع البطيخ مثل المحترفين

3. نصف البطيخ

... من خلال وضعه على طرف قطع واحد وتقطيعه بالكامل. لعمل مثلثات أو هراوات ، قم بتقطيعه بالطول. لتقشير و / أو مكعب البطيخ ، قطعة بالعرض. ملاحظة : سيبقى البطيخ أفضل من غير تقطيعه ، لذا ما لم تكن تستعد لحفلة ، لف نصفه بالبلاستيك وثلاجة.