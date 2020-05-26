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مرأة

طريقة عمل آيس كريم البطيخ

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:31 م
ايس كريم بطيخ
ايس كريم بطيخ
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل ايس كريم البطيخ بخطوات الشيف اميرة شنب مقدمة برنامج اميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مكونات ايس كريم البطيخ
2 و نصف كوب بطيخ مهروس مصفى 
كوب إلا ربع سكر 
كوب حليب لوز 
ملعقة صغيرة فانيليا 
ملعقة كبيرة نشا
كوب إلا ربع حليب جوزهند 

طريقة عمل ايس كريم البطيخ
- قلبي السكر مع حليب اللوز وحليب جوز الهند و النشا حتى يمتزج تماما
- ضعي الخليط على النار ويقلب حتى يصبح القوام اكثر تماسكا ثم نطفأ النار وتوضع الفانيليا
- اسكبي البطيخ المهروس على خليط حليب اللوز ويقلب جيدا علبة داخل الفريزر.

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