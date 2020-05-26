طريقة عمل آيس كريم البطيخ

مكونات ايس كريم البطيخ

2 و نصف كوب بطيخ مهروس مصفى

كوب إلا ربع سكر كوب حليب لوز ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة كبيرة نشا كوب إلا ربع حليب جوزهند





طريقة عمل ايس كريم البطيخ

- قلبي السكر مع حليب اللوز وحليب جوز الهند و النشا حتى يمتزج تماما

- ضعي الخليط على النار ويقلب حتى يصبح القوام اكثر تماسكا ثم نطفأ النار وتوضع الفانيليا

- اسكبي البطيخ المهروس على خليط حليب اللوز ويقلب جيدا علبة داخل الفريزر.



