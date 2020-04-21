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مرأة

حلوى صحية.. طريقة تحضير آيس كريم الزبادي بالموز

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:02 م
طريقة تحضير ايس كريم
طريقة تحضير ايس كريم الزبادي والموز
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آية التيجي
يمكنك تناول الزبادي بطرق مختلفة، ولكن طريقتنا اليوم هي الأجدد والأشهى، والتي ستجعل أطفالك يحصلون على الكالسيوم من الزبادي، وهم يعتقدون أنهم يتناولون الآيس كريم.
 لذا قدمت لكم الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة تحضير آيس كريم الزبادي بالموز.

وقت التحضير: ١٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٢٠ دقيقة
يكفي لـ : 4 أفراد

ويمكن أن تجربي معنا اليوم آيس كريم على شكل المصاصات من طريقة تحضير الزبادي بالموز، وهي فكرة جديدة وخفيفة لتقديم المصاصات، والتي سوف تنال إعجاب أطفالك، بالإضافة إلى مذاق الفاكهة اللذيذ مع آيس كريم الزبادي في حلى بسيط وسهل التحضير.

طريقة تحضير آيس كريم الزبادي بالموز :

مقادير طريقة تحضير آيس كريم الزبادي بالموز :

½ حبة موز كبيرة
½ كوب زبادي عادي
1 حبة دراق النكتارين، طازجة
2 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

طريقة تحضير آيس كريم الزبادي والموز :

1- جهزي قالب مصاصات الآيس كريم لحين تجهيز مزيج الآيس كريم.
2- امزجي الموز مع نصف كمية الزبادي حتى يصبح القوام ناعمًا ثم اسكبي المزيج في القوالب لتمتلئ حوالي إلى الثلث.
3- اخلطي النكتارين مع باقي كمية الزبادي ثم اسكبي المزيج برفق فوق طبقة مزيج الموز.
4- أدخلي القالب الفريزر لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل التقديم.
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