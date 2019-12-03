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مرأة

صحية ولذيذة.. قدمي آيس كريم الزبادي في 4 خطوات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
ايس كريم الزبادي
ايس كريم الزبادي
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آية التيجي
إذا كنتم من عشاق الزبادي، فهل جربتم من قبل آيس كريم الزبادي؟، إذ نقدم لكم اليوم طريقة عمل آيس كريم الزبادي بطريقة بسيطة، وغير مكلفة، حيث يمكن تقديمه للأطفال، بطريقة لذيذة.

وقت التحضير: ١٠ دقائق
وقت الطبخ: ٢٠ دقيقة
الكمية: 4 أفراد

ويمكن تقديم ايس كريم الزبادي في مصاصات وهي فكرة جديدة وخفيفة لتقديم المصاصات، والتي ستنال إعجاب أطفالك، بالإضافة إلى مذاق الفاكهة اللذيذ مع آيس كريم الزبادي في شكل بسيط وسهل التحضير.

طريقة تحضير آيس كريم الزبادي:

مقادير آيس كريم الزبادي:

½ حبة موز كبيرة
½ كوب زبادي عادي
حبة دراق النكتارين، طازجة
2 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

طريقة تحضير آيس كريم الزبادي:

1- جهزي قالب مصاصات الآيس كريم لحين تجهيز مزيج الآيس كريم.
2- امزجي الموز مع نصف كمية الزبادي حتى يصبح القوام ناعمًا ثم اسكبي المزيج في القوالب لتمتلئ حوالي إلى الثلث.
3- اخلطي النكتارين مع باقي كمية الزبادي ثم اسكبي المزيج برفق فوق طبقة مزيج الموز.
4- أدخلي القالب الفريزر لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل التقديم.
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