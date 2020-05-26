صحي ولذيذ.. آيس كريم موز بالفراولة

يعد الآيس كريم من أشهر أنواع الحلوى التى يتناولها الأطفال دائما خلال فصل الصيف، ولكن تتخوف بعض الأمهات من شرائه من الأسواق وترغب في تعلم طريقة اعداده في المنزل كالمحترفين.





نقدم لكم طريقة عمل ايس كريم موز وفراولة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



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مقادير ايس كريم بالموز و الفراولة





3 ثمرات موز

نصف كوب فراولة

نصف كوب لبن

كيس فانيليا

فورماسيل





طريقة عمل ايس كريم بالموز والفراولة



